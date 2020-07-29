Власти США испугались вмешательства в президентские выборы через TikTok

Так, сенаторы Марко Рубио и Кевин Крамер, вместе с несколькими коллегами, обратились к администрации действующего президента США Дональда Трампа. В рамках своего обращения они попросили оценить опасность вмешательства Китая в президентские выборы через популярное приложение TikTok.

Согласно имеющимся данным, письма с просьбой разобраться в ситуации получили также и американские спецслужбы: ФБР, Национальная разведка и министерство внутренней безопасности. В них также упоминаются ситуации, в которых китайские власти пытались манипулировать политическими дискуссиями в стране через популярную соцсеть.

Напомним, что некоторое время назад госсекретарь США Майк Помпео заявил о планах запретить TikTok в США. По его словам, Вашингтон действительно думает об ограничениях на установку китайских приложений, но никаких конкретных решений пока не принял.