Власти США могут вынудить Google продать браузер Chrome

Вместе с браузером, Google может быть вынуждена продать и часть своего рекламного бизнеса, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. При этом для того, чтобы определить, какую часть бизнеса компании стоит продать, Минюст и генпрокуроры обратились напрямую к конкурентам поисковика и третьим сторонам.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о выпуске подкомитетом по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США полноценного доклада на 449 страницы. На его составление у чиновников ушло около 16 месяцев, в течение которых проводились специальные расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. В результате, специалисты, занимавшиеся формированием доклада, пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах.