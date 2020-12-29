Власти США одобрили первую беспилотную службу доставки

При этом стоит отметить, что некоторые ограничения для Nuro всё же останется. Так, например, автомобили компании не смогут разгоняться свыше 56 км/ч, а использовать их можно будет исключительно в хороших погодных условиях. Напомним, что для навигации R2 использует радары, тепловые камеры и камеры с обзором на 360°.