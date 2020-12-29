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Власти США одобрили первую беспилотную службу доставки
Начнёт она свою деятельность уже в следующем году
В сети появилась информация о том, что американские власти всё же одобрили первую беспилотную службу доставки Nuro. Пока что речь идёт о её деятельности лишь на территории Калифорнии, которая начнётся уже в 2021 году.
Тестирование автомобилей, названных R2, прошло ещё в апреле 2020 года, передаёт Business Insider. А теперь, получив лицензию на деятельность подобного рода от Департамента автотранспорта Калифорнии (DMV), компания сможет создать полноценную коммерческую сеть доставки товаров при помощи беспилотников.
При этом стоит отметить, что некоторые ограничения для Nuro всё же останется. Так, например, автомобили компании не смогут разгоняться свыше 56 км/ч, а использовать их можно будет исключительно в хороших погодных условиях. Напомним, что для навигации R2 использует радары, тепловые камеры и камеры с обзором на 360°.