Власти США перешли на VR-симуляторы для проверки безопасности вертолётов

Федеральное управление гражданской авиации запустило эксперименты с двумя VR-тренажёрами, которые имитируют полёты на вертолётах Airbus H125 и Robinson R22. Эти симуляторы разработала швейцарская компания Loft Dynamics.

Технология виртуальной реальности в первую очередь используется для изучения различных опасных ситуаций, которые могут привести к авариям, таких как потеря управления, плохая видимость или столкновение с птицами.

Тренажёры позволят специалистам по безопасности проверять летательные аппараты виртуально и анализировать их реакцию на различные сценарии.

Это первый случай, когда FAA вводит VR-симуляторы для исследований безопасности полётов. Партнёрство с Loft Dynamics поможет повысить эффективность авиации, расширить её возможности и обеспечить экологическую устойчивость.

Компактные размеры тренажёров и реалистичное воспроизведение тактильных ощущений делают их удобным инструментом для обучения пилотов.