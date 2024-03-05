Власти США помешали AMD продать в Китай ИИ-ускорители

AMD надеялась получить разрешение от Министерства торговли США на продажу чипа искусственного интеллекта китайским заказчикам. Однако американские чиновники сообщили компании, что чип все еще слишком мощный, и для его продажи необходимо получение лицензии от Бюро по индустрии и безопасности министерства торговли. Компания воздержалась от комментариев, а представитель Бюро по индустрии и безопасности отказался делать заявление. Неясно, подает ли AMD заявку на лицензию.

США стремятся ограничить доступ Китая к передовым полупроводникам, способным создавать модели искусственного интеллекта, из опасения, что Пекин получит военное преимущество. В 2022 году администрация президента Джо Байдена представила первый набор экспортных ограничений и усилила их в октябре того же года.