Наука и технологии
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Власти США попытаются помешать Ирану купить новейшее вооружение у России
Несмотря на то, что действующее эмбарго потеряет силу в октябре текущего года
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что власти США попытаются помешать Ирану купить новейшее вооружение у России.
При этом, что интересно, в “немилость” американского правительства попали также и китайские военные технологии. По словам Помпео, действующий президент США Дональд Трамп, вместе с командой, намерен ”разыграть все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что Иран не сможет закупить танки или бронемашины из России или Китая”.
Напомним, что на данный момент ситуация такова, что оружейное эмбарго в отношении Ирана имеет силу лишь до 18 октября текущего года. При этом сам госсекретарь Соединенных Штатов не раз заявлял, что правительство США намерено любым доступным способом добиться продления ограничений.