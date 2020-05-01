Власти США попытаются помешать Ирану купить новейшее вооружение у России

При этом, что интересно, в “немилость” американского правительства попали также и китайские военные технологии. По словам Помпео, действующий президент США Дональд Трамп, вместе с командой, намерен ”разыграть все карты в нашем наборе, чтобы добиться того, что Иран не сможет закупить танки или бронемашины из России или Китая”.

Напомним, что на данный момент ситуация такова, что оружейное эмбарго в отношении Ирана имеет силу лишь до 18 октября текущего года. При этом сам госсекретарь Соединенных Штатов не раз заявлял, что правительство США намерено любым доступным способом добиться продления ограничений.