Власти США потребовали от YouTube раскрыть IP-адреса ряда пользователей

Причём документы не являются распечатанными потому, что власти просили Google сохранить дело в секрете. Расследование касается поиска властями некоего пользователя YouTube под ником «elonmuskwhm». Его подозревают в отмывании денег посредством продажи биткоинов за фиатную наличку. Также по американским законам «elonmuskwhm» подозревается в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.

Властям необходимы всего его данные: IP-адрес, геолокация и динамика изменений местонахождения и прочая информация для поимки этого человека. Причём федералы ищут и людей, не вошедших в аккаунт или не зарегистрированных на YouTube. Их IP-адреса и геолокация также изучаются.

Ищут федералы предметно и широко. Как сообщает источник, агенты под прикрытием отправили «elonmuskwhm» ссылки на видеоролики с обучающими программами YouTube по созданию неких карт и программ дополненной реальности. Но эти ссылки не приватные, видео по ним посмотрели порядка 30 тысяч человек. То есть масштаб поисков огромный.