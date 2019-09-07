Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела

Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела. Об этом рассказало издание Forbes.

Речь идёт как минимум о 10 тысячах пользователях и такой конфиденциально информации, как имена, номера телефонов и IP-адреса. Данные запрошены в рамках расследования о незаконном экспорте оружия. Тем не менее, эксперты по сетевой безопасности высказали свою озабоченность такой постановкой вопроса.

По данным Forbes, это первый известный случай, когда американские следователи требуют персональные данные пользователей одного-единственного приложения от Apple и Google.

Приложение «преткновения» — Obsidian 4. Оно позволяет управлять оптическими прицелами для винтовок от компании American Technologies Network. Приложение позволяет управлять цифровыми прицелами ATN X-Sight 4K и ThOR со смартфона или планшета по сети Wi-Fi. Приложение имеет более 10 тысяч загрузок в Google Play плюс неизвестное число загрузок в App Store.

Как поясняет Forbes, иммиграционная и таможенная полиция США расследует дело о незаконном экспорте прицелов ATN. В теории, данные приложения могут выдать место, где «всплыли» незаконно проданные прицелы. Однако выдача такого объёма информации приведёт к тому, что многие невиновные пользователи тоже «попадут под раздачу».