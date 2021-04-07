Власти США привлекли Samsung к решению проблемы дефицита полупроводников

Как пишет Business Korea, администрация Байдена публично заявила о приглашении Samsung Electronics к участию в совещании по вопросам дефицита в полупроводниковом секторе. Состояться встреча должна 12 апреля 2021 года.

Что интересно, Samsung Electronics будет единственной зарубежной компанией, участие которой было анонсировано публично. TSMC, возможно, тоже займётся решением проблемы дефицита, но как минимум, об её участии власти США решили не заявлять официально.

Напомним, что в результате проблем с производством, с дефицитом столкнулись совершенно разные компании. В их числе Sony с PlayStation 5, NVIDIA с видеокартами линейки Ampere и даже производители смартфонов.