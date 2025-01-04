Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 12:00
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Власти США признали, что их технология управления погодой не работает

Облака засевают миллионами, но дождей это почти не приносит
США долгое время пытались контролировать погоду, но результаты оказались сомнительными. Согласно отчету Управления по аудиту правительства США (GAO), попытки увеличить количество осадков с помощью технологии «засева облаков» почти не дают ощутимого эффекта.
Власти США признали, что их технология управления погодой не работает

© Ferra.ru

Технология засева облаков предполагает добавление в них частиц йодида серебра или других веществ, чтобы стимулировать выпадение дождя. Идея возникла еще в конце XIX века, а первые успешные лабораторные эксперименты были проведены в 1940-х годах. Несмотря на многолетние исследования и значительные вложения, доказать эффективность метода до сих пор не удалось.

В 1970-х годах на программу модификации погоды выделяли до $ 68 миллионов (в пересчете на нынешние деньги). Но уже в 1980-х финансирование резко сократили. Сегодня «засеивание» облаков ведут на местном уровне. Девять штатов, включая Калифорнию и Техас, ежегодно тратят миллионы долларов на эти эксперименты. Например, в Юте на это уходит $ 12 миллионов в год, но результаты остаются минимальными.

Сложность заключается в том, что невозможно точно измерить, сколько дождя выпало благодаря технологии, а сколько — из-за естественных процессов. Некоторые исследования показывают увеличение осадков всего на 3%, но эти данные статистически неубедительны.

Кроме того, до конца не изучено влияние засева облаков на природу. Йодид серебра считается нетоксичным в малых дозах, но его возможное воздействие на экосистемы и полезные микроорганизмы вызывает вопросы.

Источник:Gizmodo
Автор:Булат Кармак
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