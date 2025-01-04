Власти США признали, что их технология управления погодой не работает

Технология засева облаков предполагает добавление в них частиц йодида серебра или других веществ, чтобы стимулировать выпадение дождя. Идея возникла еще в конце XIX века, а первые успешные лабораторные эксперименты были проведены в 1940-х годах. Несмотря на многолетние исследования и значительные вложения, доказать эффективность метода до сих пор не удалось.

В 1970-х годах на программу модификации погоды выделяли до $ 68 миллионов (в пересчете на нынешние деньги). Но уже в 1980-х финансирование резко сократили. Сегодня «засеивание» облаков ведут на местном уровне. Девять штатов, включая Калифорнию и Техас, ежегодно тратят миллионы долларов на эти эксперименты. Например, в Юте на это уходит $ 12 миллионов в год, но результаты остаются минимальными.

Сложность заключается в том, что невозможно точно измерить, сколько дождя выпало благодаря технологии, а сколько — из-за естественных процессов. Некоторые исследования показывают увеличение осадков всего на 3%, но эти данные статистически неубедительны.

Кроме того, до конца не изучено влияние засева облаков на природу. Йодид серебра считается нетоксичным в малых дозах, но его возможное воздействие на экосистемы и полезные микроорганизмы вызывает вопросы.