Власти США рекомендовали отказаться от легендарных языков программирования C и C++ из-за их небезопасности

Опубликовано 29 февраля 2024, 15:24
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Власти США рекомендовали отказаться от легендарных языков программирования C и C++ из-за их небезопасностиПредложив современные альтернативы
Похоже, эпоха легендарных языков программирования C и C++ может подойти к концу.
Американские власти всерьез обеспокоены проблемами безопасности, связанными с этими «старичками».
В недавно опубликованном докладе Белый дом призывает разработчиков переходить на альтернативы, обеспечивающие безопасность памяти.
Проблема в том, что С и С++ не имеют встроенных механизмов защиты памяти от различных ошибок – именно этим пользуются хакеры. В Microsoft, например, связывают 70% уязвимостей с проблемами безопасности памяти.
В докладе отмечается, что выбор языка программирования, обеспечивающего безопасность по умолчанию, станет важным шагом к созданию современного софта.
Вместо «старичков» эксперты рекомендуют целый ряд безопасных альтернатив: Rust, C# Java, Go, Swift.