Власти США рекомендовали отказаться от легендарных языков программирования C и C++ из-за их небезопасности

Американские власти всерьез обеспокоены проблемами безопасности, связанными с этими «старичками».

В недавно опубликованном докладе Белый дом призывает разработчиков переходить на альтернативы, обеспечивающие безопасность памяти.

Проблема в том, что С и С++ не имеют встроенных механизмов защиты памяти от различных ошибок – именно этим пользуются хакеры. В Microsoft, например, связывают 70% уязвимостей с проблемами безопасности памяти.

В докладе отмечается, что выбор языка программирования, обеспечивающего безопасность по умолчанию, станет важным шагом к созданию современного софта.

Вместо «старичков» эксперты рекомендуют целый ряд безопасных альтернатив: Rust, C# Java, Go, Swift.