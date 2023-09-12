Власти США влили миллионы долларов в создание умной ткани для шпионской одежды

Федеральное правительство США выделило не менее $22 млн на разработку одежды, способной следить за носителем и его окружением.

Проект под кодовым названием SMART ePANTS (Smart Electrically Powered and Networked Textile Systems) нацелен на создание одежды, которая может записывать аудио, видео и геолокационные данные.

Проект реализуется под эгидой IARPA, аналога военного агентства DARPA. Ожидается, что в производство поступят рубашки, брюки, носки и даже нижнее бельё, которое можно будет стирать.

Контракты на разработку смарт-одежды уже заключены с пятью организациями, включая оборонных подрядчиков Nautilus Defense и Leidos.

Данная технология также может помочь персоналу и спасателям в опасных условиях, таких как места преступлений или контроль вооружения. Однако, есть опасения относительно возможного нарушения гражданских свобод и приватности.