Власти США заставили NVIDIA выяснить, как ее видеокарты попали в Китай несмотря на санкции

NVIDIA попросила крупных дистрибьюторов, включая Super Micro Computer и Dell, провести выборочные проверки клиентов. В частности, есть подозрения, что некоторые китайские пользователи подделывали серийные номера серверов, обходя экспортные ограничения.

В апреле на китайских форумах, включая Baidu и ZOL, публиковались объявления о поставках H100 с логотипами Super Micro Computer. Это вызвало вопросы о соблюдении санкций.

Ситуация усугубляется натянутыми отношениями дистрибьютора с NVIDIA. Компания уже перенаправляет заказы другим поставщикам.

Обвинения в махинациях со стороны Hindenburg Research дополнительно подорвали репутацию SMCI, что привело к исключению акций компании из индекса Nasdaq 100.