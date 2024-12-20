Власти США заставили NVIDIA выяснить, как ее видеокарты попали в Китай несмотря на санкции

Опубликовано 20 декабря 2024, 08:511 мин.
Власти США заставили NVIDIA выяснить, как ее видеокарты попали в Китай несмотря на санкцииИ уже есть подозреваемые
Министерство торговли США запросило у NVIDIA расследование, как её чипы H100, попавшие под экспортные ограничения, оказались в Китае.
NVIDIA попросила крупных дистрибьюторов, включая Super Micro Computer и Dell, провести выборочные проверки клиентов. В частности, есть подозрения, что некоторые китайские пользователи подделывали серийные номера серверов, обходя экспортные ограничения.
В апреле на китайских форумах, включая Baidu и ZOL, публиковались объявления о поставках H100 с логотипами Super Micro Computer. Это вызвало вопросы о соблюдении санкций.
Ситуация усугубляется натянутыми отношениями дистрибьютора с NVIDIA. Компания уже перенаправляет заказы другим поставщикам.
Обвинения в махинациях со стороны Hindenburg Research дополнительно подорвали репутацию SMCI, что привело к исключению акций компании из индекса Nasdaq 100.