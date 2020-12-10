Наука и технологии
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Власти США заставят Facebook продать Instagram и WhatsApp
Из-за нарушения нормы конкуренции
Facebook еще в 2012 году приобрела Instagram, а спустя два года и WhatsApp. Судя по всему, власти США так и не смогли смириться с этим, предпринимая попытки заставить Facebook продать обе компании.
Это требования было найдено в иске против американской компании, которое было подано Федеральной торговой комиссией США и практически всеми штатами. Истцы считают, что своими действиями компания Facebook нарушила нормы конкуренции.
”В течение почти десяти лет компания Facebook использовала свое господство и монопольную власть, чтобы сокрушать более мелких соперников и подавлять конкуренцию, и все это — за счет обычных пользователей”, — объявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс от имени коалиции 46 штатов.