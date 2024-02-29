Власти Тайваня усилят запрет на поставки чипов в Китай

Как сообщается, речь идёт о фотомасках, подложках и тонких плёнках. Фотомаски — кварцевые пластины, покрытые рисунком из непрозрачных, прозрачных и фазосдвигающих областей, которые проецируются на пластины в процессе литографии. Подложки — кремниевые пластины, а тонкие плёнки — металл, нанесённый на пластину.

Все эти материалы необходимы для производства полупроводниковых приборов, микросхем разных типов и фотогальванических элементов. В марте правительство Тайваня одобрит законопроект на запрет поставок этих материалов, а с середины года документ вступит в силу.

Это будет второй раунд санкций Министерства экономики Тайваня в отношении КНР после того, как 5 декабря 2023 года ведомство запретило экспорт в материковый Китай 12 типов станков и деталей, способных производить микросхемы 14-нм или меньшего размера.