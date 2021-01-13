Власти Уганды потребовали заблокировать соцсети в стране накануне президентских выборов

Соответствующее распоряжение выпустила комиссия Уганды по связи, сообщает Reuters. Ведомство, являющееся местным аналогом Роскомнадзора, не обозначило сроки блокировки, ограничившись формулировкой «до дальнейших распоряжений»

С осуждением происходящего выступил Twitter. Представители соцсети заявили, что они поддерживают «свободный интернет», добавив, что специалисты компании уже заблокировали фейковые аккаунты, которые пытались повлиять на ход выборов.

Отметим, что в ответах на сообщение с осуждением, многие пользователи обвинили Twitter в двойных стандартах. Всё дело в том, что несколько дней назад компания бессрочно заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Сама платформа пока никак не прокомментировала выпады пользователей.