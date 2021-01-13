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Власти Уганды потребовали заблокировать соцсети в стране накануне президентских выборов
Twitter уже успел осудить действие правительства страны
Только вчера отгремел скандал, связанный с блокировкой Twitter и Facebook одним из американских провайдеров, как сегодня стало известно, что власти Уганды потребовали заблокировать соцсети в стране накануне президентских выборов.
Соответствующее распоряжение выпустила комиссия Уганды по связи, сообщает Reuters. Ведомство, являющееся местным аналогом Роскомнадзора, не обозначило сроки блокировки, ограничившись формулировкой «до дальнейших распоряжений»
С осуждением происходящего выступил Twitter. Представители соцсети заявили, что они поддерживают «свободный интернет», добавив, что специалисты компании уже заблокировали фейковые аккаунты, которые пытались повлиять на ход выборов.
Отметим, что в ответах на сообщение с осуждением, многие пользователи обвинили Twitter в двойных стандартах. Всё дело в том, что несколько дней назад компания бессрочно заблокировала аккаунт Дональда Трампа. Сама платформа пока никак не прокомментировала выпады пользователей.