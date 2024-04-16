Власти Великобритании выпустят законопроект о регулировании ИИ

Впервые обсуждение глобальных вопросов безопасности искусственного интеллекта прошло на саммите в Блетчли-Парке в ноябре 2023 года, после чего Великобритания основала Институт безопасности искусственного интеллекта. Начиная с этого года, институт начал оценивать модели искусственного интеллекта на предмет безопасности, однако некоторые технологические компании запросили больше ясности относительно сроков и последствий, если модели окажутся рискованными. Великобритания также согласилась проводить совместное тестирование моделей с США.

Однако в Великобритании пока нет официальной политики, которая бы запрещала компаниям выпускать модели искусственного интеллекта без оценки их безопасности. Нет также полномочий на изъятие с рынка существующих моделей в случае нарушения стандартов безопасности или наложения штрафов за такие нарушения, как это предусмотрено в Европейском законе об искусственном интеллекте.