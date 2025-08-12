Власти возьмут под контроль подключение смартфонов к зарубежным 5G-спутникам

Согласно проекту, спутниковые операторы обязаны получать частоты через ГКРЧ, создавать в стране наземные станции сопряжения, устанавливать оборудование СОРМ и технические средства противодействия угрозам.

Сигнал от смартфонов в режиме Direct-to-Cell должен проходить по схеме «устройство — спутник — российская станция сопряжения», что позволит контролировать трафик и блокировать запрещённый контент.

За нарушение требований предусмотрены штрафы до 1 млн рублей для юридических лиц. Минцифры объясняет, что меры нужны для предотвращения неконтролируемых каналов связи, которые могут угрожать национальной безопасности.

Особое внимание уделено терминалам Starlink, активно используемым в зоне боевых действий и для обхода блокировок.

Эксперты считают, что западные операторы вряд ли согласятся на установку СОРМ в России, поэтому вероятно усиление борьбы с нелегальными устройствами и ускорение разработки отечественных спутниковых проектов.