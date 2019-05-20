Власти выяснили, насколько обеднеют россияне в 2019 году

Счетная палата России спрогнозировала, что реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падать. Об этом рассказало информационное агентство ТАСС.

Падение доходов произойдёт на фоне отсутствия планов монетарной социальной поддержки граждан. По статистке Росстата, в 2018 году реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2% по сравнению с 2017 годом с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года.

В ведомстве отметили, что реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%.

Представитель ведомства пояснил: «С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области».