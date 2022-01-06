Власти Японии объявили чрезвычайное положение из-за рекордного всплеска омикрон-штамма коронавируса

Правительство приняло решение ввести карантин и объявить квази-ЧП в префектурах Окинава и Хиросима, а также в городе Ивакуни на западе Японии, в префектуре Ямагути. На этих территориях заболеваемость выросла до 4 тысяч новых случаев, что является самым высоким показателем с 18 сентября. При этом ещё в среду было зафиксировано 2638 случаев.

По словам Кисиды, омикрон-вариант коронавируса распространяется очень быстро и уже реализуемые ограничения будут усилены. В частности, губернаторы названных префектур могут потребовать от ресторанов и баров сократить часы работы.

Как отмечается, причиной распространения «Омикрона» среди японцев стал резкий рост заболеваемости штаммом на американских военных базах, расположенных в префектурах Окинава и Ямагути. В связи с ростом распространения вируса на местах усиливается опасение, что Япония вступает в шестую волну COVID-19.