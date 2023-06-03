Власти Японии потребовали от разработчика ChatGPT собирать меньше данных жителей страны

Японский регулятор также сообщил Open AI о недопустимости сбора конфиденциальной информации пользователей без их согласия. В Комиссии призвали помнить, что несмотря на возможности ИИ, не стоит забывать о необходимости сохранения конфиденциальности.

Также сообщается, что, если ChatGPT снова вызовет у регулятора какие-либо опасения, в таком случае в отношении Open AI будут приняты жёсткие ограничивающие меры.