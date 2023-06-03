Власти Японии потребовали от разработчика ChatGPT собирать меньше данных жителей страны

Власти Японии потребовали от разработчика ChatGPT собирать меньше данных жителей страныЕсли возникнут какие-то опасения из-за конфиденциальности, власти примут меры
Комиссия по защите личной информации Японии обратилась к разработчику нейросети GPT и чат-бота ChatGPT c требованием сократить объём собираемых персональных данных японских пользователей. Отмечается, что Япония — третья страна по трафику компании Open AI и её продуктов. Компания собирает пользовательские данные для машинного обучения нейросети.
Японский регулятор также сообщил Open AI о недопустимости сбора конфиденциальной информации пользователей без их согласия. В Комиссии призвали помнить, что несмотря на возможности ИИ, не стоит забывать о необходимости сохранения конфиденциальности.
Также сообщается, что, если ChatGPT снова вызовет у регулятора какие-либо опасения, в таком случае в отношении Open AI будут приняты жёсткие ограничивающие меры.