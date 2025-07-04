Власти Южной Кореи потребовали от SK Telecom отменить штрафы за уход клиентов

В апреле SK Telecom подверглась кибератаке, в результате которой были скомпрометированы данные около 23 миллионов пользователей — почти половины населения страны. Правительство провело расследование и в опубликованном в пятницу отчете указало на возможность аннулирования штрафов, предусмотренную пользовательским соглашением компании.

Согласно данным, зафиксированным в рамках расследования, были заражены 28 серверов оператора, на которых обнаружили 33 различных типа вредоносного ПО. По мнению специалистов по кибербезопасности, телекоммуникационные компании становятся особенно привлекательными целями для кибершпионов, так как через них можно получить доступ к звонкам и переписке пользователей.

На фоне обнародования отчета акции SK Telecom упали на 3,3% на сеульской бирже. Сам оператор уже в мае оценивал возможные финансовые потери до 7 триллионов вон (примерно 5,1 миллиарда долларов) в течение трех лет — из-за снижения выручки и потенциальной отмены штрафов за расторжение контрактов.

Между тем абоненты SK Telecom начали массово переходить к конкурентам — LG Uplus и KT, о чем свидетельствуют данные Ассоциации операторов связи Южной Кореи. Власти продолжают настаивать на необходимости компенсации пострадавшим и повышения стандартов кибербезопасности.