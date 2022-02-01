Влажность воздуха оказалась главной причиной климатических катастроф из-за глобального потепления

Выяснилось, что скорость потепления с 1980 года превышает ожидаемую в два раза. При повышении температуры воздух накапливает больший объём влаги — порядка 7% на каждый следующий градус тепла.

Как отмечается, в среднем с 1980 по 2019 год температура поднялась на 0,79 градуса, а при учёте энергии влажности, — на 1,48 градуса. При этом стоит учитывать, что водяной пар сам по себе — мощный парниковый газ, усиливающий потепление.

Также уровень влажности оказался связан с волнами тепла, осадками и наводнениями. А в тропиках в силу потепления и влажности усиливается штормовая активность вплоть до тропических циклонов и муссонов.