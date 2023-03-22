Влетит в копеечку: 885 российских компаний потребовали от Google возврата денег за отказ размещать рекламу

В общей сложности на данный момент возмещения ущерба от Google требуют 885 российских компаний. По данным последней версии выгрузки из системы для мониторинга судебных дел Casebook, речь идёт в том числе об ООО «Шкулев медиа» с заявленными требованиями на 31,2 млн рублей и АО «ВТБ лизинг» с суммой 24,3 млн рублей.

Также среди новых истцов числятся: медиакомпании ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Медиаскоп», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», АНО «ТВ-новости», IТ-компании (ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология», ООО «Геоскан»). Всего в реестр требований кредиторов третьей очереди к ООО «Гугл» добавились 66 новых компаний с требованиями на общую сумму 105 млн рублей.