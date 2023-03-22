Влетит в копеечку: 885 российских компаний потребовали от Google возврата денег за отказ размещать рекламу

Влетит в копеечку: 885 российских компаний потребовали от Google возврата денег за отказ размещать рекламуТакже компанию ждёт штраф на 22 млрд рублей
На фоне процесса банкротства российской «дочки» Google, ООО «Гугл», ещё 66 российских медиакомпаний потребовали возмещения ущерба за неоказание со стороны Google рекламных услуг. Кроме того, российская «дочка» компании должна выплатить штраф на сумму 22 млрд рублей, в первую очередь Роскомнадзору.
Фото: Dailysabah.com
В общей сложности на данный момент возмещения ущерба от Google требуют 885 российских компаний. По данным последней версии выгрузки из системы для мониторинга судебных дел Casebook, речь идёт в том числе об ООО «Шкулев медиа» с заявленными требованиями на 31,2 млн рублей и АО «ВТБ лизинг» с суммой 24,3 млн рублей.
Также среди новых истцов числятся: медиакомпании ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Медиаскоп», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», АНО «ТВ-новости», IТ-компании (ООО «ВК», ООО «Доксвижн», ООО «Скилфэктори», ООО «Диасофт», ООО «Эпам систэмз», ООО «1С-Битрикс», ООО «Нетология», ООО «Геоскан»). Всего в реестр требований кредиторов третьей очереди к ООО «Гугл» добавились 66 новых компаний с требованиями на общую сумму 105 млн рублей.