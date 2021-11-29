Влияет ли COVID-19 на память

По словам Моховой, нарушениям когнитивных функций после перенесенного коронавируса больше подвержены те пациенты, которые до болезни сталкивались с какими-либо проблемами с памятью или эмоциональным состоянием.



Она считает, что если человеку свойственна рассеянность, эмоциональность, пессимизм, то перенесенный COVID-19 может кратно усилить эти состояния.



Мохова уверена, что большинство этих проблем со временем поддаются восстановлению, однако это зависит от множества факторов, в том числе наличия хронических заболеваний и возраста больного.