Влияет ли COVID-19 на память

Влияет ли COVID-19 на памятьОтвечает клинический психолог
Человек не помнит, что ел на завтрак или как прошел вчерашний вечер. В моей практике в "Ленэкспо" был случай, когда достаточно молодой мужчина буквально забыл, как набирать номер телефона на смартфоне ... выяснилось, что пациент не помнит имя и отчество родной матери
По словам Моховой, нарушениям когнитивных функций после перенесенного коронавируса больше подвержены те пациенты, которые до болезни сталкивались с какими-либо проблемами с памятью или эмоциональным состоянием.
Она считает, что если человеку свойственна рассеянность, эмоциональность, пессимизм, то перенесенный COVID-19 может кратно усилить эти состояния.
Мохова уверена, что большинство этих проблем со временем поддаются восстановлению, однако это зависит от множества факторов, в том числе наличия хронических заболеваний и возраста больного.