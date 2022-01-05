Влияет ли вакцина от коронавируса на работу сердца

Об этом рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, он тоже прививался, но никаких побочных эффектов не было.

«У меня нет таких данных, что она оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему. Мы с женой, возрастные люди, пошли привились. Я после этого приехал, у меня ещё операция была. Никаких проблем не было», — прокомментировал ситуацию учёный.