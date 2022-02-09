Наука и технологии
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Влияют ли сети 5G на здоровье человека?Они безвредны
Руководитель проектного центра беспроводной связи Сколтеха и Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев рассказал, вредно ли для здоровья излучение, исходящее с базовых станций сетей 5G.
По словам Лаконцева, 5G ничем не отличается от 4G, 3G или 2G. Разница только в том, что у 5G более широкополосные сигналы. Вреда для здоровья они не несут.
Как отметил эксперт, чтобы нанести вред здоровью, необходимо согреть человека с помощью излучения, передать энергию, способную разогреть клетки и вызвать сворачивание белка. То есть человека нужно поместить в замкнутое пространство с излучением. Так работают микроволновые печи, в которых мощность излучения достигает 700 ватт.
Но в сетях 5G мощность излучения с базовой станции порядка 20 ватт, оно не концентрировано в пространстве и очень быстро спадает. И когда с крыши до человека доходят сигналы, они уже довольно слабые.
Источник: Российская газета