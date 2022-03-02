Вместе со «стелс-омикроном» вернулась и потеря обоняния

Он отметил, что этот симптом был характерен для начала пандемии, когда в основе лежал «уханьский» штамм. Во время разгула «Дельты» таких симптомов почти не было.

Врач объяснил причину потери обоняния тем, что в носу человека есть специальные клетки, которые определяют запахи и передают соотвествующие сигналы в мозг. При коронавирусе у человека возникает ответная иммунная реакция, которая может затормаживать созревание этих клеток. То есть при восприятии запаха необходимых клеток просто нет.

«Действительно, "стелс-омикрон" вновь даёт такую симптоматику. Сейчас врачи имеют не так много полной информации, как протекает этот штамм, но мы получаем данные из разных стран о том, что нарушается обоняние. Идут активные исследования, требуется большее количество наблюдений, чтобы делать какие-то прогнозы», - объяснил эксперт.

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