Вместо почтовых голубей: в России рассказали, как будут использоваться беспилотники в городах

Вместо почтовых голубей: в России рассказали, как будут использоваться беспилотники в городахРазве что письма доставлять не будут
Центр Сколково очень часто оказывается плацдармом для отработки новейших технологий. Не стал исключением и этот раз.
В Сети появилась информация о том, что на территории центра эксперты протестировали ряд цифровых сервисов, связанных с безопасностью беспилотников во время полёта в городских условиях.
Также специалисты рассказали, в каких сферах могут быть использованы городские дроны в будущем. К таковым они отнесли контроль масштабного строительства, пожарную безопасность, дорожную обстановку и многие другие процессы в повседневной жизни города.
Стоит отметить, что мониторинг движения тестовых беспилотников в воздушном пространстве Сколково осуществлялся из единого диспетчерского центра. Для этого на дронах разместили транспондеры, а также 4G- и 5G-трекеры.