Вместо США у берегов Крыма теперь дежурят самолёты Франции

Возле Крыма замечены истребители и заправщики, а также самолёт радиоэлектронной разведки Transall C-160NG ВКС Франции. При этом отмечается, что французы ведут себя не агрессивно, не пытаются совершать каких-либо провокаций. Это же касается и французских кораблей, ранее замеченных в черноморской акватории.

Понятно, что французские самолёты совершают патрулирование, иными словами разведку, в рамках общей политики НАТО в отношении России.

Эту ситуацию прокомментировал бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе. По его словам, это происходит накануне анонсированного президентом Франции Эммануэлем Макроном звонка Владимиру Путину в связи с украинской ситуацией.

«Это всё рассчитано на французского избирателя. Макрону надо продемонстрировать величие Франции. Он показывает: я не боюсь русских, Франция может инспектировать своими самолётами-разведчиками передвижения российских войск в Черноморском регионе. Мы не боимся их Вооруженных сил. Но при этом умалчивается, что Франция должна вести разведывательную работу в рамках НАТО. США в этой организации всё давно решили и распределили роли — кто, когда и какими силами будет вести ту или иную деятельность на границах с нашей страной», — подчеркнул Орджоникидзе.