Вместо старого Bluetooth: HONOR анонсировал технологию быстрой передачи данных между смартфонами

Вместо старого Bluetooth: HONOR анонсировал технологию быстрой передачи данных между смартфонамиНовый стандарт обмена файлами и ИИ-агент от HONOR
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Ранее для передачи файлов между устройствами приходилось использовать Bluetooth, облачные сервисы или сторонние приложения, но теперь HONOR предлагает универсальное решение. Новая технология поддерживает высокую скорость и возможность передачи данных сразу на несколько устройств под управлением iOS и Android.
Помимо технологии передачи данных, HONOR анонсировал ряд других разработок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Среди них — новый персональный ИИ-агент, который умеет взаимодействовать с приложениями и выполнять задачи на основе пользовательских предпочтений. Например, он может забронировать столик в ресторане, учитывая расписание встреч и ситуацию на дорогах.
Еще одной новинкой стал ИИ-инструмент для обработки изображений AiMAGE. Он использует алгоритмы машинного обучения для улучшения качества снимков, а также способен восстанавливать старые фотографии.
Кроме того, HONOR представил ИИ-систему для обнаружения дипфейков, которая поможет бороться с интернет-мошенничеством. Вскоре она станет доступна на флагманских смартфонах компании.