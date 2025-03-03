Вместо старого Bluetooth: HONOR анонсировал технологию быстрой передачи данных между смартфонами

Ранее для передачи файлов между устройствами приходилось использовать Bluetooth, облачные сервисы или сторонние приложения, но теперь HONOR предлагает универсальное решение. Новая технология поддерживает высокую скорость и возможность передачи данных сразу на несколько устройств под управлением iOS и Android.

Помимо технологии передачи данных, HONOR анонсировал ряд других разработок, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Среди них — новый персональный ИИ-агент, который умеет взаимодействовать с приложениями и выполнять задачи на основе пользовательских предпочтений. Например, он может забронировать столик в ресторане, учитывая расписание встреч и ситуацию на дорогах.

Еще одной новинкой стал ИИ-инструмент для обработки изображений AiMAGE. Он использует алгоритмы машинного обучения для улучшения качества снимков, а также способен восстанавливать старые фотографии.