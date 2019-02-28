Вместо точечного отключения интернета американцы испортили жёсткие диски и разослали вирус в компьютеры российской компании

В сети появились подробности об операции Киберкомандования США по блокировки доступа в интернет так называемой российской «фабрике троллей» 6 ноября 2018 года, в день промежуточных выборов в Конгресс США.

По данным издания РИА ФАН, вся операция «кибервойск» США оказалась возможна благодаря несоблюдению простых мер безопасности. Причём настоящей целью атаки издание называет именно себя. Власти США связывают РИА ФАН с Concord Management and Consulting Евгения Пригожина, которому также якобы принадлежит «Агентство интернет исследований». Как утверждает издание, хакеры использовали фишинговую атаку через электронную почту и заражённое мобильное устройство. В итоге они вывели из строя два из четырёх жёстких диска на внутреннем сервере издания и отфоматировали винчестеры удалённых серверов.

Как сообщила ранее Washington Post, Киберкомандованию США удалось лишить доступа в интернет «Агентство интернет-исследований» в Санкт-Петербурге. По словам источников, этот шаг стал частью первой наступательной кибер-операции против России, разработанной чтобы пресечь попытки повлиять на выборы в США.

«Агентство интернет-исследований» на западные СМИ называют «фабрикой троллей» и связывают с со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, близкого к Владимиру Путину. Власти США обвиняют АИИ во вмешательстве в американские выборы, в том числе президентские в 2016 году.