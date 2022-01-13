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ВМФ РФ рекомендовали принять на вооружение ракеты "Циркон"Пока без официального подтверждения
Источник близкий к Минобороны заявил, что госкомиссия по итогам испытаний рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей ВМФ России гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".
По данным источника ТАСС, испытания ракеты "Циркон" с подводного носителя должны продолжиться в 2024 году. Ранее осенью 2021 года было совершено два успешных его запуска.
Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России
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Однако в предприятии, где разработаны и производятся "Цирконы", не стали комментировать эту информацию – заявляет издание ТАСС.
Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полёта по сравнению с другими противокорабельными ракетами России.
Источник: ТАСС