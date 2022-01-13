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ВМФ РФ рекомендовали принять на вооружение ракеты "Циркон"

Пока без официального подтверждения
Источник близкий к Минобороны заявил, что госкомиссия по итогам испытаний рекомендовала принять на вооружение надводных кораблей ВМФ России гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон".
ВМФ РФ рекомендовали принять на вооружение ракеты "Циркон"

По данным источника ТАСС, испытания ракеты "Циркон" с подводного носителя должны продолжиться в 2024 году. Ранее осенью 2021 года было совершено два успешных его запуска.

Госкомиссия по итогам государственных испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя рекомендовала принять ее на вооружение надводных кораблей ВМФ России

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Однако в предприятии, где разработаны и производятся "Цирконы", не стали комментировать эту информацию – заявляет издание ТАСС.

Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая скорость полёта по сравнению с другими противо­корабельными ракетами России.

Источник: ТАСС
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