ВМФ России пополнится четырьмя новыми подлодками

”В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку “Белгород”, ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А “Князь Олег”, а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885 М “Казань” и «Новосибирск”, — поделился генеральный директор судоверфи “Северное машиностроительное предприятие” Михаил Будниченко.

Кроме того, на 2020 год запланирована модернизация отделки подлодки “Казань”, по прошествию которой начнутся государственные испытания обновленной лодки. Отмечается, что на данный момент ее уже оборудовали новой системой боевого управления.

”Корабль очень хороший. Во время морских испытаний в 2018 и 2019 годах он показал отличные маневренные характеристики. Продолжаем проверку АПЛ в море: необходимо испытать огромное количество новых образцов вооружения, военной техники, которые на нем установлены”, – сообщил Будниченко.