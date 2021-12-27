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ВМФ России улучшило вооружение "Адмирала Чабаренко"И превратило его во фрегат
Источники в оборонном ведомстве сообщили, что модернизированный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко» вернется в состав ВМФ России до конца 2023 года. Он станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
С того момента, как «Адмирал Чабаненко» был спущен на воду его считали одним из самых мощных представителей российского военного флота. После модернизации у судна сменят статус на фрегат.
По сообщению источников, план модернизации уникального корабля Северного флота уже согласован. На данный момент завершается ремонт корпуса судна.
После модернизации «Адмирал Чабаненко» также получит обширный арсенал – он будет нести крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, уникальные ракеты-торпеды «Ответ» и гиперзвуковые ракеты «Циркон», что позволит ему поражать любые типы целей.
Источник: Известия