Внедрение ИИ замедлится по одной единственной причине. Вот она

Внедрение ИИ замедлится по одной единственной причине. Вот онаКак всегда, человеческая жадность затормозит прогресс
Консалтинговая фирма Gartner сообщает, что модели генеративного ИИ часто обучаются на данных, включающих контент из интернета. Это означает, что многие чат-боты генерируют ответы, основанные на чужой работе, даже без разрешения авторов.
В ответ на это, такие организации, как The New York Times, уже начали судебные тяжбы, утверждая, что чат-боты нарушают их авторские права.
По прогнозам Gartner, к 2026 году расходы компаний на защиту от потери интеллектуальной собственности и нарушения авторских прав замедлят внедрение генеративного ИИ.
Эксперты также прогнозируют, что к 2028 году более 50% компаний, которые решат создать свои большие языковые модели с нуля, откажутся от этой идеи из-за затрат, сложности и технических проблем.
В связи с этим, Gartner рекомендует руководителям отделов данных и аналитики сбалансировать свои амбиции в области ИИ с их терпимостью к риску.