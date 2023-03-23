Внешне то же, но главное — что внутри: представлено второе поколение прозрачных наушников Nothing Ear (2)

Внешне устройство мало чем отличается от предшественника. По словам представителей компании, вся суть изменений внутри.

Так, например, одним из ключевых обновлений является добавление аудиокодека LHDC 5.0, который позволяет пользователям передавать звук высокого разрешения. Наушники также оснащены функцией персонализированного звукового профиля, которая позволяет пользователям настраивать параметры эквалайзера по своему вкусу из приложения.