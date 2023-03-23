Внешне то же, но главное — что внутри: представлено второе поколение прозрачных наушников Nothing Ear (2)Цена — 149 долларов
Nothing провела онлайн-презентацию, на которой представила второе поколение своих наушников — Nothing Ear (2).
Фото: Gizmochina
Внешне устройство мало чем отличается от предшественника. По словам представителей компании, вся суть изменений внутри.
Так, например, одним из ключевых обновлений является добавление аудиокодека LHDC 5.0, который позволяет пользователям передавать звук высокого разрешения. Наушники также оснащены функцией персонализированного звукового профиля, которая позволяет пользователям настраивать параметры эквалайзера по своему вкусу из приложения.
Вместе с тем Ear (2) оснащены адаптивным активным шумоподавлением, которое может отсеивать нежелательные шумы, основываясь на окружении пользователя и профиле уха.
Сообщается, что новинка получила 11,6-мм аудиодрайвер с новой мембраной из графена и полиуретана, которые обеспечивают улучшенное качество звука.
Nothing также улучшила функцию улавливания голоса в ветренную погоду и изоляции голоса пользователя в шумной обстановке.
Автономность Ear (2) составляет до 36 часов с зарядным кейсом, при этом зарядка может осуществляться через USB-C или беспроводным способом. Наушники уже доступны для заказа на официальном сайте бренда и в некоторых магазинах по всему миру по цене 149 долларов.