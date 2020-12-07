Наука и технологии
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Внешний вид флагманских беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro "утек" в сеть
У компании явно вырисовывается свой собственный стиль в продуктовом дизайне
В январе 2021 года от Samsung ждут анонса нового поколения главной линейки - Galaxy S21. А вместе с ней, по традиции, компания должна представить и новые флагманские наушники, которые предположительно называются Galaxy Buds Pro. И вот, накануне анонса, в сеть “утек” внешний вид новых беспроводных наушников компании.
Автором утечки стал один из первых интернет-инсайдеров - Эван Бласс более известный под ником evleaks. Он опубликовал свежие рендеры, демонстрирующие устройство в серебристом цветовом исполнении. При этом пост “ветерана” поддержал и другой известный инсайдер под ником Ice Universe. Он заявил, что Samsung намерена выпустить и Galaxy S21 Ultra в точно таком же цвете.
Отметим, что судя по имеющимся данным, Samsung Galaxy Buds Pro будут являться смесью Galaxy Buds+ и уже Galaxy Buds Live. Наушники получат функцию активного шумоподавления, аккумулятор емкостью 500 мАч и относительно невысокий ценник (явно ниже, чем у тех же AirPods Pro).