Внешний вид флагманских беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro "утек" в сеть

Автором утечки стал один из первых интернет-инсайдеров - Эван Бласс более известный под ником evleaks. Он опубликовал свежие рендеры, демонстрирующие устройство в серебристом цветовом исполнении. При этом пост “ветерана” поддержал и другой известный инсайдер под ником Ice Universe. Он заявил, что Samsung намерена выпустить и Galaxy S21 Ultra в точно таком же цвете.