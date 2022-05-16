Внезапно: Apple снизит цену на новое поколение своего гаджета сразу на старте

Если верить свежему прогнозу авторитетного аналитика Минг-Чи Куо, то уже в ближайшем будущем яблочная корпорация представит новое поколение фирменной телевизионной приставки Apple TV. И она-то как раз будет стоить дешевле предыдущей модели.

Так, если за актуальную 4K-модель компания просит 180 долларов, а за HD-версию лишь 150, то в будущем за Apple TV 4K она также может начать просить лишь 150 долларов.

Отметим, что на данный момент нет точных данных, чем новая приставка будет отличаться от старой. Также неясно, как скоро состоится анонс новинки. Возможно, это случится уже в рамках грядущей конференции WWDC 2022.