Внук физика Роберта Оппенгеймера подписал письмо против бесконтрольного ИИ

В письме, опубликованном группой The Elders и некоммерческой организацией Future of Life Institute, кроме всего прочего, речь идёт о том, что в возможном кризисе ИИ виноваты руководители государств, неспособные принимать решения с «мудростью и безотлагательностью». И лидерам стран не хватает воли либо возможностей для принятия решительных и эффективных мер по устранению возникающих в связи c технологиями рисков. А решения в основном сводятся к краткосрочным и поверхностным мерам.

Кризис ИИ в письме сравнивается с климатическим кризисом, ядерным оружием и глобальной пандемией.

«Некоторые из этих угроз ставят под угрозу само существование жизни на Земле. Мы пока не знаем, насколько значительными будут возникающие риски, связанные с искусственным интеллектом. Подписавшие это письмо призывают мировых лидеров работать вместе для решения этих проблем»», — сказано в письме.