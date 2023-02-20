Внутренний советчик: можно ли будет «скачать» искусственный интеллект в мозг для знаний и помощи

Устранить подобный риск можно за счёт интеграции человека с ИИ путём создания общего интерфейса. Именно через него учёные могут соединить человеческий мозг с возможностями искусственного интеллекта.

Кононов признал, что исследователи уже сейчас ведут активные работы, направленные на лучшее понимание человеческого мозга и сознания, с конечной целью в виде интеграции их с ИИ.

Футуролог также подчеркнул риск формирования новой элиты, управляемой ИИ, которая будет враждебна обычным людям, поскольку те, кто первыми получат доступ к передовым возможностям искусственному интеллекту, могут стать более могущественными, чем те, кто этого не сделает.