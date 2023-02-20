Наука и технологии
18:07, 20 февраля 2023
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Внутренний советчик: можно ли будет «скачать» искусственный интеллект в мозг для знаний и помощи

И какие изменения в обществе это может вызвать

Искусственный интеллект может представлять опасность для человечества, если он станет неуправляемым и будет вести себя враждебно, считает футуролог Александр Кононов.

Внутренний советчик: можно ли будет «скачать» искусственный интеллект в мозг для знаний и помощи

Фото: Forbes

Устранить подобный риск можно за счёт интеграции человека с ИИ путём создания общего интерфейса. Именно через него учёные могут соединить человеческий мозг с возможностями искусственного интеллекта.

Кононов признал, что исследователи уже сейчас ведут активные работы, направленные на лучшее понимание человеческого мозга и сознания, с конечной целью в виде интеграции их с ИИ.

Футуролог также подчеркнул риск формирования новой элиты, управляемой ИИ, которая будет враждебна обычным людям, поскольку те, кто первыми получат доступ к передовым возможностям искусственному интеллекту, могут стать более могущественными, чем те, кто этого не сделает.

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