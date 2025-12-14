Внутренняя переписка Nvidia раскрыла критику системы охлаждения ЦОДа Microsoft

В начале осени 2025 года в электронном письме из корпоративной переписки Nvidia обсуждалась установка двух стоек GB200 NVL72 для OpenAI, которую Microsoft поддерживает как своего облачного партнёра. Для этой установки применялась технология жидкостного охлаждения.

По словам сотрудника Nvidia, система охлаждения Microsoft и их подход к охлаждению ЦОДов для развёртывания GB200 кажутся чрезмерно расточительными из-за больших размеров и недостаточного использования воды на объекте. Однако такие системы обеспечивают высокую гибкость и отказоустойчивость.

Доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Калифорнийского университета Шаолей Рен, опрошенный обозревателями, предположил, что речь может идти о системе на уровне здания, которая использует воздушное охлаждение вместо водяного. Хотя такие системы обычно потребляют больше энергии, они не требуют использования воды.

После утечки писем Nvidia представитель Microsoft заявил, что теплообменник жидкостного охлаждения, разработанный Microsoft, представляет собой замкнутую систему, которая внедряется в существующие ЦОДы с воздушным охлаждением для повышения эффективности охлаждения на платформах как собственных, так и сторонних производителей.

Microsoft также сообщила, что к 2030 году планирует достичь «снижения выбросов углерода, экономии воды и полного отказа от отходов».