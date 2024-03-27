Во Флориде детям младше 14 лет запретили иметь аккаунты в соцсетях

Документ, подписанный губернатором Роном ДеСантисом, полностью запрещает создание аккаунтов в соцсетях для детей младше 14 лет, а для подростков от 14 до 16 лет вводит требование получения письменного согласия от родителей.

Помимо ограничений для тинейджеров, новый закон также обязывает проводить верификацию возраста для посетителей порнографических сайтов.

По словам ДеСантиса, эти меры призваны защитить несовершеннолетних от негативного влияния социальных медиа.

Акт, получивший название HB 3, вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако технологические гиганты, включая Google, X (бывший Twitter) и TikTok уже пообещали оспорить документ в суде, указывая на потенциальные нарушения свободы слова и конфиденциальности личных данных.

Флорида стала далеко не первым штатом, выступившим с подобными запретительными инициативами в отношении соцсетей.

Схожие законопроекты рассматривались или были приняты в Арканзасе, Луизиане, Огайо, Юте и ряде других регионов.

Во многом это связано с беспокойством о негативном влиянии социальных платформ на психическое здоровье тинейджеров.