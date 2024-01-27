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Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2024, 11:15
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Во Флориде проголосуют за тотальный запрет соцсетей для подростков

Соцсети будут обязаны удалить аккаунты всех подростков штата
Штат Флорида всерьёз взялся за безопасность подростков. В Сенат штата внесён законопроект, касающийся полного запрета пользоваться соцсетями детям и подросткам до 16 лет.

Запрет включает не только невозможность зарегистрироваться в любой соцсети на территории Флориды, особенно это касается Meta* и TikTok, но также такие площадки обязаны удалить аккаунты несовершеннолетних без возможности восстановления. Причём не поможет и разрешение родителей.

В случае несоблюдения принимаемых мер, соцсети могут возмещать истцам моральный ущерб в размере $10 тысяч, судебные издержки и разумные гонорары адвокатов.

Инициатива исходит от губернатора Флориды Рона ДеСантиса. За закон проголосовали члены Палаты представителей штата в соотношении 106 к 13. Когда за закон проголосует Сенат Флориды, пока неизвестно.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:Daily Mail
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#социальные сети
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#сша
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#закон