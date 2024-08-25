Во Франции арестовали основателя и владельца Telegram Павла Дурова

Дуров был арестован в присутствии своего охранника и сопровождавшей его женщины, его поместили под стражу. Французский телеканал TF1 Info сообщил, что он подозревается «в отмывании денег, пособничестве мошенничеству, терроризму, наркотрафику, распространению педофильского контента».

Согласно позиции следственного департамента Национального управления по борьбе с мошенничеством при Таможенном управлении Франции, Дуров отказался от сотрудничества с властями в отношении шифрования сообщений, что способствует преступлениям, в которых он подозревается. Кроме того, одной из причин ареста может быть продажа премиальных номеров в Telegram за криптовалюту TON, что также является нарушением французских законов.

Дуров является гражданином Франции. Он вскоре предстанет перед судом; ему, по не подтверждённой пока информации, грозит пожизненное заключение.