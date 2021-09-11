Во Франции экс-главу Минздрава обвинили в «создании угрозы жизни людей» на старте пандемии COVID-19

Экс-министр попала под следствие за «создание угрозы жизни людей», сообщает France24. При этом уточняется, что за второе возможное преступление — «неспособность остановить катастрофу» — ей пока ничего не грозит.

Бузин с мая 2017 по февраль 2020 была главой Минздрава Франции. Именно она через несколько недель после подтверждения первых случаев коронавируса в стране заявила, что риск завоза инфекции из Китая практически отсутствует.

Также она говорила об околонулевом шансе широкого распространения COVID-19 среди населения.

Сама экс-чиновница присутствовала на слушании дела и заявила, что в её случае происходящее — прекрасная возможность объясниться и установить истину.