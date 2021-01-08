Во Франции испытали ракету, способную нести ядерную боеголовку

Судя по имеющимся данным, в качестве воздушного транспорта, на время испытаний, использовался истребитель Rafale, принадлежащий ВВС Франции, передаёт Военное Обозрение. Что же касательно использованных при тестировании центров наблюдения, то их было несколько, в том числе включая центр в Бискароссе.

Напомним, что впервые испытания французских сверхзвуковых ракет, способных нести ядерную боеголовку, прошли в далёком 2009 году. А уже с 2010 года их начали устанавливать в самолёты ВМС Франции.

Вооружённые силы страны отметили, что испытания модернизированных MBDA ASMPA помогли завершить комплекс работ, связанных финализированием разработки обновлённого авиационного вооружения.