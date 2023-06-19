Во Франции изобрели лекарство от тяги к марихуане

Согласно сообщению Gen News, данный препарат способен снизить удовольствие от употребления марихуаны на 38%, при этом не вызывая серьёзных побочных эффектов, которые обычно свойственны аналогам.

Действие AEF0117 основано на выделении стероидного гормона прегненолона в ответ на повышенные концентрации ТГК в организме. Прегненолон подавляет активность CB1-рецепторов, которые связаны с получением удовольствия от употребления марихуаны.

В настоящее время для снижения тяги к каннабису применяют антагонисты CB1-рецепторов, однако они могут оказывать негативное воздействие на здоровье.

AEF0117 является производным прегненолона и действует как антагонист CB1-рецепторов, однако не вызывает побочных эффектов и может заменить сам стероид, который ранее не использовался из-за его низкой биодоступности.

Разработка препарата AEF0117 является важным шагом в борьбе с тягой к марихуане и может предложить альтернативу для людей, желающих преодолеть зависимость без серьёзных побочных эффектов.

Это открытие может принести значительную пользу и помочь людям, стремящимся преодолеть проблему зависимости от марихуаны.