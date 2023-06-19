Во Франции изобрели лекарство от тяги к марихуане

Во Франции изобрели лекарство от тяги к марихуанеЗапомните, наркотики — зло
Французские учёные создали перспективный препарат AEF0117, который может стать значимым прорывом в борьбе с тягой к марихуане.
Согласно сообщению Gen News, данный препарат способен снизить удовольствие от употребления марихуаны на 38%, при этом не вызывая серьёзных побочных эффектов, которые обычно свойственны аналогам.
Действие AEF0117 основано на выделении стероидного гормона прегненолона в ответ на повышенные концентрации ТГК в организме. Прегненолон подавляет активность CB1-рецепторов, которые связаны с получением удовольствия от употребления марихуаны.
В настоящее время для снижения тяги к каннабису применяют антагонисты CB1-рецепторов, однако они могут оказывать негативное воздействие на здоровье.
AEF0117 является производным прегненолона и действует как антагонист CB1-рецепторов, однако не вызывает побочных эффектов и может заменить сам стероид, который ранее не использовался из-за его низкой биодоступности.
Разработка препарата AEF0117 является важным шагом в борьбе с тягой к марихуане и может предложить альтернативу для людей, желающих преодолеть зависимость без серьёзных побочных эффектов.
Это открытие может принести значительную пользу и помочь людям, стремящимся преодолеть проблему зависимости от марихуаны.