Во Франции к Nvidia появились антимонопольные претензии

Это второй виток антимонопольного расследования в отношении Nvidia. Осенью 2023 года в офисах компании даже проходили обыски. Связаны эти два дела или нет, не уточняется.

На данный момент претензии к Nvidia касаются возможного злоупотребления вендором своего положения на рынке облачных вычислений для технологий ИИ. И это касается не только чипов, которые Nvidia поставляет, но и ПО CUDA (Compute Unified Device Architecture) — технологии, работающей на базе программно-аппаратной архитектуры, повышающей производительность параллельных вычислений.

При этом у Еврокомиссии, которая в последнее время яростно взялась за американские компании, нет намерений всерьёз расследовать дело Nvidia и расширять предварительные меры, хотя этого требует французский регулятор.