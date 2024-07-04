Наука и технологии
Опубликовано 04 июля 2024, 03:45
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Во Франции к Nvidia появились антимонопольные претензии

И уже даже проходили обыски
У американской компании Nvidia во Франции могут начаться проблемы в силу новых претензий со стороны государственного регулятора. В отношении вендора началась антимонопольная проверка.
Во Франции к Nvidia появились антимонопольные претензии
© Daniel Hatcher / Unsplash

Это второй виток антимонопольного расследования в отношении Nvidia. Осенью 2023 года в офисах компании даже проходили обыски. Связаны эти два дела или нет, не уточняется.

На данный момент претензии к Nvidia касаются возможного злоупотребления вендором своего положения на рынке облачных вычислений для технологий ИИ. И это касается не только чипов, которые Nvidia поставляет, но и ПО CUDA (Compute Unified Device Architecture) — технологии, работающей на базе программно-аппаратной архитектуры, повышающей производительность параллельных вычислений.

При этом у Еврокомиссии, которая в последнее время яростно взялась за американские компании, нет намерений всерьёз расследовать дело Nvidia и расширять предварительные меры, хотя этого требует французский регулятор.