Во Франции на Apple подали ещё один иск из-за маркетинговых уловок Siri

Опубликовано 22 февраля 2025, 18:001 мин.
Во Франции на Apple подали ещё один иск из-за маркетинговых уловок SiriВ последнее время компания часто судится
Французская правозащитная организация Ligue des droits de l'Homme подала иск против Apple во Франции, обвиняя компанию в использовании записей, сделанных Siri, для «обманчивых маркетинговых практик и нарушении конфиденциальности пользователей через незаконный сбор их персональных данных».
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Бывший сотрудник Apple из Франции Томас Ле Бонниек предоставил доказательства массового сбора Apple записей Siri без согласия пользователей. Он утверждает, что его команда в Globe Technical Services (GTS) должна была прослушивать, расшифровывать и маркировать записи Siri для улучшения их многоязычного ответа. И что это использовалось и для маркетинговых программ.
Иск также подробно описывает обязанности Ле Бонниека, включающие обеспечение точности транскрипции Siri и проверку случайных записей виртуального помощника.
«Apple продолжает сталкиваться с судебными проблемами, связанными с использованием и обработкой записей Siri», — отмечает портал Android Headlines.
Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков