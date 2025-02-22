Во Франции на Apple подали ещё один иск из-за маркетинговых уловок Siri

Бывший сотрудник Apple из Франции Томас Ле Бонниек предоставил доказательства массового сбора Apple записей Siri без согласия пользователей. Он утверждает, что его команда в Globe Technical Services (GTS) должна была прослушивать, расшифровывать и маркировать записи Siri для улучшения их многоязычного ответа. И что это использовалось и для маркетинговых программ.

Иск также подробно описывает обязанности Ле Бонниека, включающие обеспечение точности транскрипции Siri и проверку случайных записей виртуального помощника.

«Apple продолжает сталкиваться с судебными проблемами, связанными с использованием и обработкой записей Siri», — отмечает портал Android Headlines.